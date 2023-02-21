شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي بإنتظار كلوب حال التسجيل فى ريال مدريد الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر يورجن كلوب فريق ليفربول الإنجليزي، رقما مميزا مع ليفربول حال تسجيل فريقه ثنائية ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي تجمع الفريقين اليوم.

وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن الريدز على بعد هدفين من الوصول إلى 150 في دوري أبطال أوروبا خلال فترة يورجن كلوب، حيث ستكون هذه هي المباراة رقم 66 له.

ويمتلك كلوب دوافع كبيرة لتجاوز عقبة الريال وكسر عقدته أمام الميرنجي، خاصة أن النهائيين الذي خاضهما على رأس القيادة الفنية للريدز كانت أمام الفريق الملكي وخسر خلالهما.

مما يجعل الفريق المدريدي بمثابة العقدة التاريخية فى مسيرة كلوب مع ليفربول، والتى كانت ستحتوي علي 3 ألقاب لدوري الأبطال، لولا إصطدامه بريال مدريد فى نهائي 2018 و2022.



كلوب فى ورطة بسبب مدريد

ويري كلوب أنه أمام خيار إجباري بإقصاء ريال مدريد، لإعادة الثقة بينه وبين إدارة الفريق، لا سيما بعدما انتشر مؤخرا إحتمالية رحيل المدرب عن صفوف الريدز، بعد الموسم الكارثي الحالي الذي يقدمه الفريق.



موعد مباراة الريال وليفربول القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول اليوم الثلاثاء، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد صعد إلى دور ال16 بعد تصدر مجموعته فى دوري الأبطال، والتى كانت تضم لايبزيج وشاختار، فى حين حل ليفربول وصيفا عن المجموعة الأولي، التى أحتل بها فريق نابولي الصدارة.