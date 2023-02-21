شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: 55 مليون نسمة فى الشرق الأوسط يعانون من نقص التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديًا متزايدًا؛ حيث يعاني نحو 55 مليون نسمة من نقص التغذية من بين سكانها البالغ عددهم 456.7 مليون نسمة، إلى جانب حالات الصراع التي طال أمدها في بعض بلدان المنطقة، بالإضافة إلى عوامل أخرى تجعل من الجوع مشكلة من المشاكل الأكثر شيوعًا. وفي عام 2020، شكلت حصة المنطقة من إجمالي من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم 20%، وهي نسبة مرتفعة للغاية عند الأخذ في الاعتبار أن المنطقة لا تشكل سوى 6% من سكان العالم.

وأشارت الدراسة، إلى انه مع كثرة التحديات التي تواجهها العديد من بلدان المنطقة اليوم من نزاعات طال أمدها وندرة في الموارد الطبيعية وحالات جفاف متكررة، بات عددٌ كبير من الأشخاص والأطفال عرضة لنقص التغذية في اليمن والعراق، حيث تسود النزاعات، وصل معدّل انتشار نقص التغذية إلى 39 % و23.7 % على التوالي، في عام 2018. ووفقًا لأحدث البيانات المتوفرة عن تقزّم الأطفال (بين عام 2013 و2016)، تبيّن أنه أكثر انتشارًا في اليمن لتبلغ النسبة نحو 46.4% من بين الأطفال، ثم في السودان عند 38.2%. أما فيما يتعلق بالهزال، فسُجلت أعلى المعدلات في اليمن والسودان أيضًا عند 16.4% و16.3% على التوالي.