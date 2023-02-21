بايدن يصل بولندا.. والتوترات مع بيلاروسيا تتصاعد

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا، الثلاثاء، تزامنا مع تصاعد النزاع الحدودي مع بيلاروسيا مجددا، ما أسفر عن توقف حركة الشحن بين البلدين.

وأكد وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، أن "آخر معبر حدودي للشاحنات من بيلاروس سيغلق، مساء الثلاثاء"، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

وكان المعبر الأخير في كوكوريكي-كوروشزين، تم غلقه، وبهذا تبقى المعبر الوحيد المفتوح لحركة الركاب في تيريسبول.

وكانت خلافات البلدين تصاعدت بعد صدور حكم بالسجن بحق الصحفي أندريه بوكزبوت، ممثل الأقلية البولندية في بيلاروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأغلقت بولندا معبر بوبروفنيكي الحدودي منتصف فبراير/شباط الجاري، ردا على الحكم.

وردت بيلاروسيا بفرض قيود على حركة الشاحنات البولندية وطردت 3 دبلوماسيين بولنديين.

وتعد بيلاروسيا الحليف الأوروبي الوحيد الذي يدعم روسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، فيما تعد وارسو في المقابل أحد

أبرز الداعمين لكييف.

بايدن في بولندا

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في العاصمة البولندية وارسو وعلى متنها الرئيس بايدن قادما من كييف، التي زارها لإظهار التضامن معها قبل الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية.

وكان بايدن عبر الحدود الأوكرانية البولندية، ووصل إلى برزيميسل بالقطار، ومنها استقل الطائرة إلى وارسو.

والتقى بايدن في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ظل إجراءات أمنية مشددة، ووعد بايدن كييف بدعم مستمر في مواجهة روسيا.

ومن المقرر أن يقضي بايدن اليومين المقبلين في بولندا حيث سيلتقي الرئيس البولندي أندريه دودا.