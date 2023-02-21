ذعر فى شوارع لبنان خشية انهيار مبانٍ بسبب الزلزال الجديد .. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - هرع لبنانيون إلى الشوارع بعد زلزال قوي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، مساء اليوم الإثنين، وشعر به المواطنون في لبنان.

ففي العاصمة بيروت، سادت حالة من الخوف والهلع، وهرع عدد من المواطنين إلى الشوارع للابتعاد عن المباني، فيما استقل آخرون سياراتهم مع عائلاتهم واتجهوا إلى أماكن بعيدة عن المباني السكنية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

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وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، سادت حالة من الهلع، واضطر المواطنون لإخلاء المباني المرتفعة.

وفي منطقة صور، جنوب لبنان، شعر المواطنون بالزلزال، وهرع بعض الأهالي، وخصوصا الذين يقطنون في الطوابق العليا إلى الشوارع خوفًا من هزات ارتدادية أخرى.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول التركية مقطع فيديو يوثق لحظة هروب بعض اللبنانيين إلى الشوارع بعدما شعروا بالزلزال.