مزايا جديدة لبرنامج الدعم السكني المحدث بعد إطلاقه

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر برنامج "سكني" المحدث السعودي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بالتزامن مع إطلاقه بهدف تلبية احتياجات المستفيدين بما يتوافق مع قدراتهم التمويلية المختلفة لتملّك السكن المناسب لهم.

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مزايا برنامج سكني المحدث

ووفر برنامج سكني المحدث العديد من المزايا وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة تناسب فئات المستفيدين بشكل عام والفئات الأشد حاجة للتملك بشكل خاص.

وأوضح "سكني"، في بيانه اليوم، أنّ من مزايا برنامج الدعم السكني المحدث التالي:

- وفر حلولاً ومزايا متنوعة للمستفيدين شملت دعم مالي فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال.

- أتاح الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

- الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.

- برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري.

- توفير الحلول التمويلية والسكنية مثل منتج البيع على الخارطة، ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي، ومنتج أرضك دعمك.

- وفر خدمة "صمم دعمك" من خلال منصة المستشار العقاري، والتي توفر للمستفيد تصميم دعمه السكني بما يتناسب مع

رغباته واحتياجاته للتملك.

طريقة الاستفادة من برامج الدعم السكني

فيما يمكنك الاستفادة من الحلول والخيارات المتاحة لبرامج الدعم السكني المتنوعة بشكل بسيط من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان والذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك إلى 70%.

وأكد "سكني" استمرارية الدعم بما يُمكّن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين الأشد حاجة، وتعزز من فرص تملكهم للسكن الملائم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتيسر رحلة تملكهم لمنازلهم بحسب إجراءات سهلة.

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