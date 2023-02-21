إصابة 22 شخصا وانقطاع الكهرباء في سوريا جراء الزلزال الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب 22 شخصا في إدلب، جراء الزلزال الجديد الذي ضرب الحدود التركية السورية مساء اليوم الإثنين، وانقطعت الكهرباء والإنترنت عن قسم واسع من شمال غربي سورياK وأكد الدفاع المدنى بشمال سوريا انهيار مبنيين فى جنديرس.

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، مساء اليوم الإثنين، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده البلاد

في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

هزة أرضية قوية تضرب دولًا عربية عدة

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان على عمق كيلومترين.

ودفعت الشرطة بدوريات في أنطاكيا التركية، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة التي ضربها الزلزال بالقرب من وسط المدينة.