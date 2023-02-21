مجلس الأمن يناقش تفجير سيل الشمالي غداً

ياسر رشاد - القاهرة - في وقت سابق أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يتعلق بتفجيرات "السيل الشمالي"، وتعتزم طرحه على التصويت، امام جلسة في مجلس الأمن الدولي.

وستبدأ الجلسة في مجلس الأمن الدولي حول تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي طلبتها روسيا، يوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وأضاف المصدر إلى أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، يوم الثلاثاء.

روسيا تطالب عقد جلسة استماع بخصوص تفجير السيل الشمالي

وطالبت روسيا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة حول تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، في أعقاب

نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش مقالا، جاء فيه أن الولايات المتحدة تقف وراء التفجير الذي وقع في سبتمبر الماضي.

حقيقة تدخل الولايات المتحدة في تفجير خطوط الغاز

وأعلنت روسيا أنها ستعد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول حادث "السيل الشمالي"، وستطرحه على التصويت، للوقوف حول حقيقة تدخل الولايات المتحدة في تفجير خطوط الغاز، ونفت الولايات المتحدة صحة المعلومات حول تدخلها في عملية تفجير سيل الشمالي.