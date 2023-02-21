أشخاص عالقون تحت الأنقاض في تركيا جراء الزلزال الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي أن السلطات تواصل تحرياتها عقب الزلزال الجديد في هاتاي، ودعا المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة.

ونقلت عن عن رئيس بلدية هاتاي التركية، لطفي ساوافاش قوله إن هناك أشخاصا عالقين تحت الأنقاض في هاتاي، جراء الزلزال الجديد الذي ضربها اليوم الإثنين.

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فيما طالبت هيئة الكوارث التركية

(آفاد) المواطنين بالابتعاد عن السواحل.

وحذرت تركيا المواطنين وطلبت منهم الابتعاد عن السواحل كتدبير احترازي إزاء خطر ارتفاع مستوى البحر عقب زلزالي هاتاي.

وقالت آفاد إن كوادرها متأهبة عقب الزلزال الجديد وتتعامل بسرعة مع الحادثة، نواصل عمليات المسح على الأرض.