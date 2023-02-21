نائبة في الكونجرس الأمريكي تفتح النار على بايدن

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت النائبة في الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، النار على الرئيس جو بايدن لقيامه بزيارة إلى أوكرانيا، قائلةً "بايدن لم يذهب إلى ولاية أوهايو، بل لقد ذهب إلى كييف، وهي دولة غير تابعة لحلف شمال الأطلسي، ورئيسها مُمثل، يبدو أنه يقود الآن جيش الولايات المتحدة إلى حرب عالمية".

وتنتقد مارجوري تايلور غرين، الرئيس الأمريكي في عدم تفقده موقع حادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في بداية الشهر الجاري، أدى إلى كارثة بيئية ضخمة.

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كما دعت النائبة الأمريكية في تغريدتها على "تويتر"، إلى إجراءات عزل بايدن "قبل فوات الأوان"، حسب قولها.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة غير مُعلنة للعاصمة الأوكرانية كييف، لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ومناقشة إمدادات الأسلحة الأمريكية، من بين

أمور أخرى.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن السحب الثاني والثلاثين من مخزون الأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا، الذي بدأ مُنذ آغسطس 2021، بقيمة 450 مليون دولار وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لكييف.

وأفاد الوزير الأمريكي في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، أن حزمة المساعدة الأمنية هذه تضمن المزيد من الذخيرة لمدافع (هاوتزر وهيمارس) المُقدمة من الولايات المتحدة التي تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال، بالإضافة إلى المزيد من الأنظمة المُضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية.