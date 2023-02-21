انت الان تتابع خبر تحالف "العزم" يطالب السوداني بحماية المدنيين في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعرب التحالف في بيان ادناه نصه عن "استنكاره للمجزرة الوحشية البشعة في قرية الجييايلة"، مطالباً السوداني وتحالف ادارة الدولة بـ"التدخل شخصياً والايعاز الى القوات الامنية بالتدخل لحماية المدنيين". كما طالب بـ"التدخل الفوري والايعاز الى القوات الامنية بالعمل على نزع سلاح الجماعات التي تعمل خارج نطاق الدولة وحتى تلك التي تحتمي بمظلة الدولة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، حصول نزاع عشائري بين قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء الخالص ادى الحادث الى قتل وجرح عدد من المواطنين.