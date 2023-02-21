انت الان تتابع خبر تبعات الهزة الأرضية.. لبنان تغلق المدارس والجامعات غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان "إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة، يوم غد الثلاثاء الواقع فيه ٢١/٢/٢٠٢٣، بعد الهزة الأرضية التي حدثت مساء اليوم وشعر بها سكان لبنان والمنطقة".وكلف الحلبي بحسب البيان "المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة، الكشف الهندسي مجددا على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني".