شكرا لقرائتكم خبر عن نهى زكى نائبة التنسيقية تطالب بدعم صغار المزارعين والمرأة المعيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، حيث تواجهنا تحديات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية.

وتساءلت نائبة التنسيقية، فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال نظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، عن سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي في ضوء تداعيات التغيرات المناخية وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الحكومية والبحثية لوضع استراتيجية زراعية واضحة.

وطالبت "زكى" بدعم صغار المزارعين وتوفير الإرشاد الزراعي مع ضروة إعادة العمل بالدورة الزراعية وتوفير الدعم الكامل للمزراعين والمرأة المعيلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة فى القطاع الزراعى لسد الفجوة الغذائية فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وفى حضور السيد القصير، وزير الزراعة.