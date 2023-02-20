شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقد لاعبه وحمايته من العروض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد لتجديد عقد لاعبه ماركوس راشفورد خلال الفترة القادمة.

وسوف ينتهي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في 2024.

ويريد مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حماية الللاعب من العروض المغرية التي تقدمت له من باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد للعودة إلى مباريات الدوري الأوروبي مرة أخرى.

وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن مواجهات الدوري الإسباني الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وسوف تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على قنوات بين سبورتس.