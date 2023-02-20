تركيا: لا نسمح بخرق العقوبات على روسيا

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ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن تشاووش أوغلو قوله، أثناء المؤتمر الذي عقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن تركيا غير مشاركة في العقوبات على روسيا، وأنها لا تشارك في عقوبات مفروضة من طرف واحد، وتلتزم بالقرارات التي تتخذها الأمم المتحدة.وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لم تسمح بدخول أي سفينة حربية إلى البحر الأسود، بعد الحرب الأوكرانية الروسية.
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