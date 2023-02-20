شكرا لقرائتكم خبر تركيا: لا نسمح بخرق العقوبات على روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي أمس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده لا تسمح من خلالها بخرق العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على روسيا.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن تشاووش أوغلو قوله، أثناء المؤتمر الذي عقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن تركيا غير مشاركة في العقوبات على روسيا، وأنها لا تشارك في عقوبات مفروضة من طرف واحد، وتلتزم بالقرارات التي تتخذها الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لم تسمح بدخول أي سفينة حربية إلى البحر الأسود، بعد الحرب الأوكرانية الروسية.