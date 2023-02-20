الصين تتهم أمريكا بنشر معلومات مضللة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت الحكومة الصينية الولايات المتحدة «بنشر معلومات مضللة»، خلال إطلاق تحذيرات حديثة مفادها أن الصين تفكر في إرسال شحنات أسلحة لروسيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس، إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين، و»نشر معلومات مضللة»، وذكر المتحدث أن الولايات المتحدة ليست في مكانة للضغط على الصين، أو تقديم مطالب بعد توريد الأسلحة بشكل مستمر لأوكرانيا حتى قبل بدء الصراع.

وقال المسؤول الصيني «نحث الولايات المتحدة على أن تدرس بشكل جدي ما الذي هي نفسها فعلته، وأن تأخذ خطوات ملموسة بصورة أكبر لنزع فتيل الموقف، والترويج لمحادثات السلام».