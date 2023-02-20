تحذيرات من موجات تسونامي تضرب تركيا و4 دول أوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب زلزال الذي ضرب تركيا بقوة 6.4 درجة.

وقال المركز الأورومتوسطي في تغريدة على تويتر، اليوم الإثنين، إن هناك تحذيرات من موجات تسونامي تضرب تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال.

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وطالبت إدارة الكوارث والطوارئ التركية المواطنين بـالابتعاد عن الساحل كإجراء وقائي ضد مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر حتى 50 سم.

ونشرت وكالة الأناضول الرسمية التركية، اللحظات الأولى لوقوع الزلزال الذي هز البلاد اليوم، بقوة 6.4 درجات على مقياس

ريختر.

وأعلنت وسائل إعلام تركية، انقطاع كامل للتيار الكهربائي في ولاية هاتاي التركية جراء الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم الاثنين.

وأكدت وكالة رويترز، نقلا عن شاهد عيان، سماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكيا التركية عقب هزة أرضية ضربت المنطقة.

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب الحدود السورية التركية، وذلك وفقا لما ذكره المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.