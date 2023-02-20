الولايات المتحدة تكشف حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد العلاقات الأمريكية الأوكرانية، تطورًا كبيرًا، وتُواصل واشنطن دعم كييف في حربها ضد موسكو، وفي هذا السياق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بأن المبلغ الإجمالي للمساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا مُنذ بداية عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوز حاجز الـ 30 مليار دولار.

وجاء في البيان الأمريكي: "إجمالاً، التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 30.4 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا مُنذ بداية إدارة بايدن".

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان عن إدارة البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة ستُزود كييف، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بصواريخ لراجمات "هيمارس" وقذائف مدفعية وأربع مركبات قتالية إضافية من طراز برادلي ومعدات أخرى".



وذكر البيان اليوم الاثنين: "تُعلن إدارة بايدن عن

مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا تتألف من ذخيرة إضافية لراجمات هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وقذائف هاون 120 ملم، وأربعة رادارات للمراقبة الجوية، وأنظمة جافلين (مضادة للدروع) إضافية، ونحو 2000 صاروخ خارق للدروع، وأربع عربات مصفحة من طراز برادلي".

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي "بلينكن"، تقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار لدعم الجهود المُستمرة لتقديم المساعدة الطارئة للحفاظ على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتشغيلها في مواجهة هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تشنها روسيا.