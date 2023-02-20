زيلينسكي يشكر مديرة صندوق النقد على دعم أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخلق دعم صندوق النقد الدولي فرصة لأوكرانيا لتظل قوية، وسلاح اقتصادي يسمح لها ولمجتمعها وأعمالها بالتطور، هكذا صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلاً "نريد حقًا تطوير الأعمال التجارية، ونريد أن تأتي الاستثمارات ونحن أعلم أن صندوق النقد الدولي يعطي دائما الإشارات الصحيحة من خلال أنشطته".

ووجه زيلينسكي، الشكر للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على دعمها لأوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب الروسية.

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كما وجه الرئيس الأوكراني الشكر إلى جورجيفا على زيارتها الحالية لأوكرانيا ودعمها لبلاده منذ الأيام الأولى للحرب قائلا: "من الجيد أننا في بؤرة اهتمامك".



وفي شأن آخر، هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس اتحاد جزر القمر غزالي العثماني، على تولي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي قائلا إنه يتطلع إلى

توثيق التعاون بما في ذلك تعزيز الأمن الغذائي.



وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم، "أهنئ رئيس اتحاد جزر القمر غزالي العثماني على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي. وأتطلع إلى توثيق التعاون من أجل الاستقرار والسلام. وسنساهم في ذلك من خلال تعزيز الأمن الغذائي في القارة الإفريقية".



ويعد الاتحاد الإفريقي منظمة حكومية دولية تتكون من 55 دولة إفريقية. وتأسست المنظمة في 9 يوليو 2002 خلفا لدمج الجماعة الاقتصادية الأفريقية ومنظمة الوحدة الأفريقية.