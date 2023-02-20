بلينكن يحذرمن المساعدات الصينية للروس

ياسر رشاد - القاهرة - ساءت العلاقات الأمريكية الصينية منذ الأزمة التايوانية، وزاد الطين بلة عندما اقتحمت المناطيد الصينية الأجواء الأمريكية والكندية، وخلال اجتماع وزير الخاريجية الأمريكي مع نظيرة التركي، كشفت أمريكا عن غضبها من الصين.

فقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه في حال قدمت الصين مساعدات عسكرية لروسيا، سيكون هناك عواقب وخيمة.

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وأضاف بلينكن، يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، "نحن قلقون من أن الصين تدرس إمكانية دعم الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا بأسلحة فتاكة".

وتابع: "كما قلت... ستكون هناك عواقب حقيقية ستلحق بعلاقاتنا مع الصين في حال توريدها الأسلحة الفتاكة لروسيا"، مضيفا أنه ستكون لدى الصين "مشاكل حقيقية" في العلاقات مع عدد من الدول

الأخرى.

وسأل أحد الصحفيين عن ماهية العواقب التي ستصيب الصين ولكن بلينكن رفض الكشف عن طبيعة العواقب المحتملة التي تحدث عنها.

حياد تركيا بين العقوبات الغربية وروسيا

ويرجع سبب المؤتمر الصحفي المقام في أنقرة، بين وزير الخارجية التركي أوغلو مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، للوقوف حول طبيعة العلاقات الأمريكية التركية، حيث صرح وزير الخارجية التركي، بأن أنقرة لن تُشارك في العقوبات الغربية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة.