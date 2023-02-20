الصين تدعم تركيا بمساعدات إنسانية لمواجهة الزلازل

ياسر رشاد - القاهرة - تُواصل العديد الدول حول العالم، دعم ضحايا الزلازل في تركيا، إذ أرسلت جمعية الصليب الأحمر الصينية، مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة بالزلازل في البلاد من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الشحنة التي أرسلتها جمعية الصليب الأحمر، التي تحوي 50 طنا من الخيام القطنية الضرورية، غادرت من مطار شانجهاي بودونغ اليوم، وستتولى جمعية الهلال الأحمر التركي الإمدادات وستوزعها على المناطق المنكوبة.

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وقالت الجمعية الصينية إنها ستواصل متابعة حاجات الإغاثة في تركيا وستقدم المساعدة بأفضل ما في وسعها.

وجدّد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، تأكيده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لمساعدة بلاده في أعقاب الزلزال

المدمر الذي ضرب البلاد، مشيرًا إلى تقديم المزيد من المساعدات المالية.

وعرض رئيس الوزراء دعم كندا الثابت في جهود الإنعاش وأشار إلى التزام كندا بتوفير جسر جوي لنقل الإمدادات الإنسانية لحلف شمال الأطلسي إلى تركيا، كما أبلغ أردوغان أن القوات المسلحة الكندية مستعدة أيضًا لتقديم أي دعم إضافي للسلطات التركية، إذا لزم الأمر.

كما أكد رئيس الوزراء الكندي والرئيس التركي مجددا التزامهما بالتعاون بين كندا وتركيا كحلفاء في الناتو وشركاء ثنائيين أقوياء.