تركيا تعد ببناء المدن المُدمرة جراء الزلزال من الصفر

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن بلاده ستقوم ببناء المدن من الصفر، وستحافظ على جميع المعالم التاريخية، بعدما ضرب زلزال عنيف البلاد يوم 6 فبراير الحالي مخلفا الكثير من الدمار.

وأضاف أردوغان، في كلمة له، اليوم الإثنين، أنه تم إيواء أكثر من مليون مواطن في المدارس والجامعات.

هزة أرضية قوية تضرب عدة دول عربية

وأكد أردوغان تأمين مأوى لأكثر من 1.5 مليون من منكوبي الزلزال، مضيفا أنه تم إنقاذ نحو 115 ألف شخص منذ وقوع الزلزال.

وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي أحدث دماراً

هائلاً في جنوب البلاد وفي سوريا، عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص في تركيا، وفقاً للحصيلة الرسمية النهائية التي نشرتها الإدارة أمس الأحد.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية أن تركيا قرّرت، أمس الأحد، بعد 14 يوماً من زلزال السادس من فبراير، وقف جهود البحث عن ناجين في كل المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً.