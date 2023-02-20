سكان مصر يشعرون بزلزال قوي ضرب تركيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي عن هزة أرضية قوية جديدة شعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين. وأوضحت إدارة الكوارث التركية أن الهزة بقوة 6.4 ومركزها منطقة دفني في هطاي.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن الزلزال الجديد دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في أنطاكيا.

وشعر عدد كبير من سكان مصر حتى القاهرة بهزة أرضية خفيفة، ما يشير إلى أن الزلزال كان قويًا للغاية في تركيا.

من جهته أعلن المركز الوطني السوري للزلازل اليوم الاثنين تسجيل هزة أرضية بقوة 6.3 درجة مركزها إسكندرون عند الحدود مع تركيا.

وقالت وزارة الإعلام السورية إن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدد من محافظات البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق إن فرق الإغاثة تمكنت حتى اليوم الاثنين من إنقاذ 114834 شخصا من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أردوغان قوله إن أعمال تحديد حجم الأضرار على وشك الانتهاء، مضيفا أن السلطات تمكنت من تدبير المأوى لمليون و684 ألفا من المتضررين من الزلزال.