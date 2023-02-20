شعرت به دول عدة.. زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوبي تركيا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وقوع زلزال جديد بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر في ولاية هطاي جنوبي تركيا.



وأفادت الوكالة عبر حسابها على الإنترنت، أن مركز الزلزال قضاء "دفنه" في الولاية ووقع في تمام الساعة 20: 04 بالتوقيت المحلي.



وأشارت أن الزلزال وقع على عمق 16.7 كيلومترا، وشعر به سكان الولايات المحيطة وشمالي سوريا.



من جانبه قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الهزة التي ضربت منطقة أنطاكية في تركيا، عند الساعة (20:04) مساء بالتوقيت المحلي، شعر بها سكان المناطق الجنوبية التركية ومناطق بسوريا ولبنان.



وأفادت رويترز بأن الهزة شعر بها سكان سوريا ومصر ولبنان.



وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن سكان بيروت وجونية وعرمون وكسروان وعدد من المناطق تأثروا بها.



وقالت مصادر إعلامية "أن انهيارات حدثت في مبان بمدينة جنديرس شمال غرب سوريا، على حدود تركيا، جراء الهزة الأرضية".



وجاء الإعلان بعد أيام من الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير، وأودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص.

المصدر: الاناضول + رويترز