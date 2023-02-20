أردوغان: تم إنقاذ أكثر من 114 ألفاً من تحت الأنقاض وإيواء مليون و684 ألف شخص

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن سلطات بلاده وفرت المأوى حتى اليوم لمليون و684 ألفاً من المواطنين المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، يوم السادس من فبراير/شباط الجاري، لافتاً إلى أنه تم إنقاذ 114 ألفاً و834 شخصاً من تحت الأنقاض حتى الآن.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الإثنين 20 فبراير/شباط 2023، من مركز تنسيق الكوارث في ولاية هطاي، عقب قيامه بجولة في المناطق المتضررة من الزلزال في الولاية.



أردوغان أكد أنهم يهدفون في المرحلة الأولى لتخصيص 100 ألف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، "مع إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف إذا اقتضى الأمر".



كما أضاف أنه "في غضون عام واحد، سيتم نقل المواطنين القاطنين في الخيام والمنازل سابقة التجهيز إلى شقق دائمة".



الرئيس التركي أشار إلى أنه تم حتى اليوم إنقاذ 114 ألفاً و834 شخصاً من تحت الأنقاض، لافتاَ إلى أن أعمال تحديد حجم الأضرار على وشك الانتهاء في مناطق الزلزال.



ويرافق أردوغان، في زيارته، زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشة لي، كما يعتزم أردوغان التوجه إلى ولاية كهرمان مرعش مركز الزلزال بعد ولاية هطاي.



بناء منازل جديدة

فيما أفاد أردوغان، في وقت سابق، بأن أعمال بناء 30 ألف وحدة سكنية ستبدأ اعتباراً من مارس/آذار المقبل، مضيفاً: "سنقوم ببناء كل منزل ومقر عمل تهدَّم أو أصبح غير صالح للاستخدام بسبب الزلزال وسنسلِّمه لصاحبه".



وأردف: "سنباشر خلال أشهر وبشكل متدرج بناء جميع الشقق السكنية بعيداً عن خطوط صدع الزلازل"، وأوضح أن حكومته ستعلن عن حزم دعم جديدة للمواطنين في ضوء الاحتياجات المستجدة في الأيام القادمة.



​​​​​​​وتم تصنيف 47 ألف بناء تضم 211 ألف وحدة سكنية، كـ"منهار"، أو "هدم عاجل" أو "ذي أضرار بليغة" في الولايات المتضررة من الزلزال، بحسب الرئيس التركي، الذي أكد أن أعمال البناء ستتم مباشرة في كل مكان يتم فيه الانتهاء من تقييم حجم الضرر.



وفجر الإثنين 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت شدة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.



أعداد الضحايا

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج جنوبي البلاد إلى 41 ألفاً و156 قتيلاً.





من جانب آخر، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في آخر بيان لها، الأربعاء، أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 متر بفعل زلزال كهرمان مرعش، حسبما أفاد مدير الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد"، أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة.



أضاف تتار: "اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض"، مشيراً إلى أن "الزلزال المزدوج ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم".



تُعد الهزة الأرضية التي ضربت تركيا وسوريا أقوى زلزال على مستوى العالم تسجله هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، منذ هزة أرضية بجنوب المحيط الأطلسي النائي، في أغسطس/آب 2021.



المصدر: الأناضول