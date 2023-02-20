انت الان تتابع خبر تركيا.. أشخاص تحت الركام جراء الزلزال الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محافظ المدينة لطفي سافاش: "لسوء الحظ انهارت عدة منازل وعلق الناس تحت الأنقاض"، وأشار إلى أن رجال الإنقاذ ذهبوا للمساعدة.

بدوره، قال حاكم محافظة أضنة، إنه لم تسجل أي أضرار في المحافظة نتيجة الهزات الجديدة.



وأعلنت السلطات إخلاء مبنى إدارة الكوارث والطوارئ التركية في ولاية هاتاي فورا.

وأفادت وسائل إعلام تركية، ببدء عمليات البحث والإنقاذ عقب تقارير عن عالقين تحت الأنقاض بسبب الزلزال الجديد في الولاية.

وقالت مصادر محلية، إن جزءا من الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي أنطاكيا وإسكندرون التركيتين، تعرض للتدمير يوم الاثنين، بعد الزلزالين الجديدين في مقاطعة هاتاي.

وضربت هزتان أرضيتان جديدتان ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بقوة 6.4 و 5.8 درجات، وشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن .

وأفاد مركز الرصد الزلزالي بسوريا، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

ووفقا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي، الزلزال الذي ضرب هاتاي في تركيا مساء اليوم، كان على عمق 10 كيلومترات.