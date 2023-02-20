انت الان تتابع خبر "زلزال تركيا".. شعر به مواطنون في محافظات عراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين، أن مواطنين في محافظات عراقية عدة شعروا بالزلزال الجديد الذي ضرب تركيا.

وقالت الوزارة في تقرير، إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:4:29 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة انطاكيا جنوب وسط تركيا".

وأضاف "تم الشعور بها من قبل المواطنين في مدن اقليم كردستان وبعض المحافظات".

ووقع مساء اليوم الاثنين، زلزال في مدينة انطاكيا التركية، شعر بها سكان عدة دول.