انت الان تتابع خبر بعد الزلزال.. الكوارث التركية تحذر من ارتفاع مستوى سطح البحر والان مع التفاصيل

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: "نظرا لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر حتى 50 سنتيمترا بعد الزلازل، يطلب من المواطنين عدم الاقتراب من شاطئ البحر".

بغداد - ياسين صفوان - وحذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من خطر وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب زلزال تركيا.

ووقع مساء اليوم الاثنين، زلزال في مدينة انطاكيا التركية، شعر بها سكان عدة دول.

يذكر أنه بعد زلزال 6 فبراير، غمرت المياه جزء من شوارع مدينة إسكندرون بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

كما طالبت إدارة ولاية مرسين التركية، المواطنين بالابتعاد عن ساحل البحر بعد الزلزال محذرة من مخاطر ارتفاع مستواه.