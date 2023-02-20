15 قتيلا في صفوف الإرهابيين بالصومال

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وأفادت القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» أن الضربة الجوية نفذت في باكادوين بوسط الصومال على بعد حوالي 460 كيلومترا من العاصمة مقديشو، وقالت «إن التقييمات الأولية أظهرت مقتل خمسة مسلحين لكن التحقيقات ما زالت مستمرة».وتشن الحكومة الصومالية حربا واسعة ضد الجماعات الإرهابية على مدار الشهور الماضية، بعدما تسببت في مجموعة من التفجيرات والأعمال العنيفة، ومع انتشار الأعمال الإرهابية في العاصمة مقديشو وغالبية المدن.
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