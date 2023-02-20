شكرا لقرائتكم خبر الجزائر: حملة كاذبة تدعي تعليق تأشيراتنا للفرنسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نددت الجزائر بما تسميه «الحملة الكاذبة الصادرة عن بعض الدوائر المعادية التي تزعم صدور قرار عن السلطات الجزائرية يقضي بتعليق منح التأشيرات السياحية لفائدة المواطنين الفرنسيين».

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها، «إنها تنفي قطعيا هذه الحملة التضليلية»، موضحة أن الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج تضمن بشكل مستمر تقديم الخدمات القنصلية وتواصل منحها بشكل عادي للتأشيرات السياحية لمواطني كل البلدان الأخرى، بما في ذلك الفرنسيون الراغبون في التوجه إلى الجزائر.

كما نوهت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، وفي إطار ترقية الوجهات السياحية نحو الجزائر، تم بشكل استثنائي، اتخاذ إجراءات تسهيلية إضافية، من أجل السماح بمنح تأشيرات التسوية عند الوصول إلى التراب الوطني (مطارات دولية ومراكز حدودية برية وموانئ) لفائدة مواطني بلدان أخرى راغبين، في إطار سياحي وعبر وكالات السفر، التوجه إلى إحدى الولايات الـ24 في جنوب البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن طلبات الحصول على التأشيرات المقدمة بشكل شخصي ما زالت تعالج على مستوى المصالح القنصلية الجزائرية بالخارج، طبقا للتنظيم والإجراءات السارية.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر قبل أيام باستدعاء سفير الجزائر في فرنسا للتشاور، على خلفية الإجلاء السري للناشطة الجزائرية أميرة بورواي، من تونس إلى فرنسا، من قبل مسؤولين فرنسيين، فيما قامت فرنسا بإحالة سفيرها في الجزائر إلى التقاعد.