العراق ينفي تعرضه لضغوط للتطبيع مع إسرائيل

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وقال، «إن الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن، منها التطبيع مع الكيان الصهيوني، عار عن الصحة»، مؤكدا «عدم وجود أي شروط أمريكية حول ملف الدولار».وكان حسين، قبل أن ينسحب من المؤتمر بشكل مفاجئ بعد تعرضه لوعكة صحية فيما يبدو، كشف أن احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار تجاوزت 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولار ضرورة أساسية للتعامل في السوق العراقية، ولاستمرارية قوة الدينار العراقي.
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