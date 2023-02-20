شكرا لقرائتكم خبر العراق ينفي تعرضه لضغوط للتطبيع مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي عقده أمس، تعرض بلاده لضغوط أمريكية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال، «إن الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن، منها التطبيع مع الكيان الصهيوني، عار عن الصحة»، مؤكدا «عدم وجود أي شروط أمريكية حول ملف الدولار».

وكان حسين، قبل أن ينسحب من المؤتمر بشكل مفاجئ بعد تعرضه لوعكة صحية فيما يبدو، كشف أن احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار تجاوزت 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولار ضرورة أساسية للتعامل في السوق العراقية، ولاستمرارية قوة الدينار العراقي.