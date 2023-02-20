شكرا لقرائتكم خبر رسالة تقدير كويتية لقيادة المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رسالة تقدير من بلاده إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، نقلها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق.

واستقبل ولي العهد الكويتي أمس الأمير تركي بن محمد الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد الكويت، كما نقل رسالة شفوية من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى ولي عهد الكويت.

وحمل الشيخ مشعل الأحمد تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولأخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومن الجانب الكويتي رئيس ديوان ولي العهد أحمد الأحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري محمد المبارك، ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ومدير مكتب ولي العهد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد مازن العيسى.