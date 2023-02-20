شكرا لقرائتكم خبر رسالة تقدير كويتية لقيادة المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقبل ولي العهد الكويتي أمس الأمير تركي بن محمد الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد الكويت، كما نقل رسالة شفوية من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى ولي عهد الكويت.وحمل الشيخ مشعل الأحمد تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولأخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومن الجانب الكويتي رئيس ديوان ولي العهد أحمد الأحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري محمد المبارك، ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ومدير مكتب ولي العهد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد مازن العيسى.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة تقدير كويتية لقيادة المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.