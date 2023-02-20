الشرعية تحبط تسللا حوثيا على 3 جبهات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت قوات الجيش اليمني والقوات المشتركة محاولات تسلل ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب والحديدة والجوف، وقالت القوات المشتركة «إنها أحبطت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي جنوب الحديدة».

وتمكنت من إخماد نيران طالت أعيانا مدنية ومواقع عسكرية جنوب الحديدة. وقال مصدر ميداني «إن عناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع قوات الحكومة شمال منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف، شمال محافظة الجوف، وإن القوات الحكومية أحبطت المحاولة الحوثية وكبدت الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح».

وأعلن الجيش اليمني الشرعي، إفشاله محاولات حوثية لتحقيق اختراقات في دفاعاته بمحاور القتال في محافظة مأرب جنوب شرق البلاد، وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني، تحقيق الجيش نجاحات في ردع جماعة الحوثي التي تحاول تحقيق أي اختراق في دفاعات القوات المسلحة الصلبة.

وجددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على ميليشيات الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الأقليات الدينية، ووقف كل أشكال الملاحقات والتضييق على خلفية المعتقد، منددة بالتحريض الأخير الذي أطلقه زعيم الميليشيات الحوثية ضد البهائيين.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني «إن تحريض زعيم ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عبدالملك الحوثي، في كلمة لعناصر في خطابه الأخير على الأقليات الدينية في اليمن، وعلى رأسها الطائفة البهائية، وتكفيرهم، يؤكد مضي الميليشيات بتوجيه إيراني، في سياسة الاستهداف الممنهج لتلك الطوائف، واضطهاد أتباعها على خلفية معتقداتهم».

وأضاف «الأقليات الدينية ومن ضمنها البهائيون، تعرضت لاستهداف وإرهاب ممنهج على يد ميليشيات الحوثي منذ انقلابها، تنوعت بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال بتهم ملفقة والإخفاء والتعذيب النفسي والجسدي، والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات غير قانونية، ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقراتهم».

وفي السياق وثق المرصد اليمني للألغام قيام ميليشيات الحوثي بوضع عبوة ناسفة في خزان مياه بمحيط منزل مواطن نازح من سكان «المقاطعة» بمديرية حيران حجة، عبوة محلية الصنع تزن أكثر من30 كجم وتم حشوها بمادتي (C-4 وTNT) وربطها بجهاز لاسلكي.

في غضون ذلك قتل مدنيان اثنان وأصيب اثنان آخران، جراء انفجار مقذوفات من مخلفات ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن، وذكرت مصادر محلية، أن المقذوفات التي خلفتها ميليشيات الحوثي والألغام التي زرعتها في مناطق مختلفة من المدينة تسبب بمقتل مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين بحوادث متفرقة في محافظة الحديدة. يأتي ذلك بعد يوم من إصابة خمسة مواطنين بينهم طفلان نتيجة انفجار ألغام زرعتها الميليشيات في محافظتي البيضاء والحديدة. من جهة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز من ضبط شحنة أسلحة مهربة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

مشاهدات يمنية:

• ميليشيات الحوثي الإرهابية ترفض إطلاق العشرات من المختطفين المحتجزين منذ يناير الماضي في سجونها بصنعاء.

• الانقلابيون يعترفون رسميا بإطلاق سراح عناصر من تنظيم القاعدة في عملية تبادل للأسرى في أول إعلان عن تعاونهما.

• زيادة معدل المهاجرين الأفارقة إلى اليمن خلال آخر عامين.

• انفجار لغم يؤدي إلى إصابة امرأة في مأرب.