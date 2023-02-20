شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بسرعة إنهاء بناء الوحدة الصحية بصفط اللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب على مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "إنشاء مستشفى لليوم الواحد كبديل عن الوحدة الصحية بصفط اللبن، والاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي بشأن سرعة البدء في إنشاءات مستشفى فارسكور.

واستعرض النائب عمرو عزت، الاقتراح برغبة، والخاص بإنشاء مستشفى لليوم الواحد كبديل عن الوحدة الصحية بصفط اللبن، وطالب بإنشاء مستشفى لليوم الواحد كبديل عن الوحدة الصحية بصفط اللبن، والتي تبلغ مساحتها ١٦٠٠ متر، خاصة وأنه تم إخلائها تماماً ونقلها لمركز الحرمين.

ومن جانبه، أوضح ممثل الحكومة أنه بالنسبة لتطوير الوحدة الصحية تم إصدار قرار إزالة للوحدة وجارى العمل على تطويرها الوحدة وإنشائها من جديد طبقاً للمعايير والأكواد بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ولا يمكن تحويلها الى وحدة جراحات اليوم الواحد، ويجب أن يتم توفير أراضي لإنشاء بعض المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية لتوفير الخدمة الصحية بمحافظة الجيزة وذلك للكثافة السكانية الكبيرة بالمحافظة.

فيما أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه يجب تطوير الوحدة الصحية طبقاً للأكواد والمعايير بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والعمل على توفير أراضي لإنشاء وحدات صحية تعمل على تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصرى، وسوف تشمل الوحدة الجديدة كافة التخصصات لتغطية الخدمة الصحية بمنطقة بولاق الدكرور تنظيم أسرة – رعاية أساسية – أسنان – رعاية الطفل دون الخامسة – الطوارئ – الخدمات المساعدة كصرف الأدوية – خدمات معملية وطفيليات – تغطية خدمات المبادرات الرئاسية الصحية.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهدم وإعادة بناء الوحدة الصحية بصفط اللبن ومخاطبة محافظة الجيزة بتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات بما يتفق مع خطة مشروع التأمين الصحى الشامل والخريطة الصحية لوزارة الصحة لهذه المحافظة مع موافاة اللجنة بها، ووترتيب زيارة ميدانيه لتفقد منطقه بولاق الدكرور لتقييم الوضع الحالي الصحى .

وفيما يخص الاجتماع الثاني، أوضح النائب وليد صلاح التمامى مقدم الاقتراح برغبة، أن مركز فارسكور من أقدم المراكز بمحافظة دمياط وذات كثافة ليست بقليلة، وأن تقديم الخدمة الصحية غير كافية لتلبية احتياج قاطنيها، ومن خلال إطلاق مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير منظومة الصحة بالجمهورية نحو مستقبل صحي أفضل.

وطالب النائب وليد التمامي، بسرعة البدء في انشاءات مستشفى فارسكور رحمة بالمواطنين ولتوفير خدمة علاجية للمواطنين من أجل حياه كريمة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والصالح العام.

وأوضح الدكتور محمد نوح - مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بوزارة الصحة، أنه بالفعل تم إصدار أمر إسناد عملية تنفيذ مستشفى فارسكور بتاريخ 15/2/2023 لصالح وزارة الإنتاج الحربي باعتماد مالي قدره 1.3 مليار جنيه.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة البدء في تنفيذ أمر الإسناد الصادر لإنشاء مستشفى فارسكور لتلبية حاجة المواطنين من خدمات الرعاية الصحية بمحافظة دمياط.