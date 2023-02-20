شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يدعم المواهب الشابة بمسابقة أدبية وفنية ويطلق بطولة ألعاب قوى لذوي الهمم بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

نظمت أمانة قسم حلوان، قافلة طبية مجانية، شاملة كافة التخصصات الطبية، في منطقة المشروع الأمريكي، وتضمنت تخصصات متعددة مختلفة منها "رمد، أطفال، باطنه، عيون، أسنان، عظام"، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

كما نظمت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بقسم مدينة نصر 3، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التدريب الصناعي وأهميته"، وتناولت الندوة 3 محاور هامة لتدريب الشباب والمرأة والعمل من خلال المصانع.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة مركز الصف، زيارة إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية اسكر لتقديم يد العون والدعم اللازم بعد الحريق الذي نشب بالكنيسة وتواصل نواب الحزب عن مركز الصف مع محافظ الجيزة والذي كلف بدوره رئيس مجلس المدينة بترميم الكنيسة.

كما دفعت أمانة قسم الهرم، بسيارة متنقلة بكفر الغطاطي لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لخدمة الأهالي، وشهدت السيارة المتنقلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لجودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها، وخلال الأيام المقبلة سيتم الدفع بعدة سيارات أخرى بكافة قرى بلاد الهرم وذلك للمساهمة في الحد من موجة الغلاء.

كما قامت أمانة قسم الجيزة، بتعقيم وتطهير الأماكن الحيوية والخدمية في نطاق الوحدة الحزبية بالأنوار، حيث تم تعقيم جميع المدارس والمنشآت الحكومية حرصًا على الصحة العامة للمواطنين وسط حالة من الفرحة بين المواطنين والطلبة والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور.

كما نظمت أمانة قسم الحوامدية، ندوة موسعة بقرية أم خنان تناولت مخاطر الزواج المبكر الذى يشكل خطرًا على صحة وحياة الفتيات حيث يوجد حالات كثيرة يكون أحد الزوجين طفل وعادة ماتكون أنثى ويرجع السبب إلى الفقر والأمية والمهر والتقاليد والضغوط الاجتماعية التى تسمح بزواج الأطفال.

كما نظمت أمانة مدينة الشيخ زايد، ندوة نسائية حول مخاطر الزيادة السكانية وصحة المرأة، أكدت على الدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية في التوعية للحد من الزيادة السكانية ومالها من أثر سلبي علي صحتها في المقام الاول وأثرٍ مباشر بالسلب علي النمو الاقتصادي.

وفي محافظة المنوفية

أقامت أمانة مركز قويسنا، معرض لبيع السلع الغذائية وكافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، للمواطنين في قرية مصطاى، وشمل المعرض كل مايخص البيت المصري من سلع غذائية ومفروشات وستائر وتجهيز العرائس وأدوات منزلية للعرائس وملابس رجالي وحريمي وأطفال إضافة إلي لعب الأطفال والوسائل التعليمية، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

كما اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، والتي شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب والطالبات، علي مستوي المراحل التعليمية "إبتدائي، إعدادي، ثانوي"، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي، فوز مدرسة مودرن سكول الخاصة الإبتدائية بسرس الليان بالمركز الأول لتمثل المنوفية في تصفيات الجمهورية، وفوز مدرسة شعشاع الإعدادية المشتركة بأشمون بالمركز الأول لتمثل المحافظة في تصفيات الجمهورية، وفوز مدرسة الشهيد أحمد عبد النبى الثانوية باسطنها مركز الباجور بالمركز الأول لتمثل المحافظة في تصفيات الجمهورية.

وفي محافظة الغربية

تمكنت أمانة مركز السنطة، من توفير 2 طن أرز أبيض المدعم، لبيعه للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في المعرض الدائم للمرة الثانية علي التوالي، بسعر الكيلو 14.50، حيث تم إطلاق كمية من الأرز، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين، الذي أشادو بمنتجات المعرض.

كما نظمت أمانة قسم ثان المحلة، دورة تثقيفية تدريبية مجانية، للمواطنين بهدف تقديم مواد علمية يستفيد منها النواطنين فى سوق العمل.

كما نظمت أمانة قسم ثالث المحلة، حملة تنظيف وتسوية وتمهيد أحواض النباتات الموجودة أمام جامع الششتاوي بالتعاون مع رئاسة حي المحلة، كما تم تشجير العديد من الأرصفة وزيادة كمية الأشجار بالأحوارض الموجودة في منتصف الطريق.

وفي محافظة السويس

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن بدء الدورة المجانية لتعليم اللغة الإنجليزية، للطلاب والطالبات، والتي يقدمها الحزب لدعم طلابنا في العملية التعليمية، وبدأت المجموعة الأولي بعدد 25 طالب وطالبة، في تمام الساعة السادسة مساء بمقر أمانة الحزب بالرئيسي، ومن المقرر أن تكون المجموعة الثانية يوم السبت المقبل تضم طلاب الجامعات.

وفي محافظة القليوبية

نظمت أمانة ذوي الإعاقة بمدينة بنها، بطولة ألعاب قوي لذوي الإحتياجات الخاصة في ملعب كلية التربية الرياضية، وذلك لرسم البهجة علي وجوههم.

وفي محافظة الإسماعيلية

نظمت أمانة التدريب والتثقيف، دورة تدريبية عن اتيكيت الظهور الإعلامي، بحضور أمناء الامانات النوعية بالمحافظة، وأعضاء هيئة المكتب، حيث تناولت شرح البروتوكول السياسي والاتيكيت والمزاج العام، ومدي تأثير الخطاب الاعلامي عليه، وتم شرح عناصر الظهور فى مؤتمرات أو ندوات أو إعلاميا وبروتكولات تنظيم كافه الأحداث الحزبية، وكيف يكون المتكلم مؤثرا في الآخرين، وشهدت الدورة مناقشات مثمرة بطريقة تبادل الخبرات.

وفى محافظة دمياط

واصلت أمانة الصحة والسكان بمركز كفر البطيخ، تنظيم القافلة الطبية رقم 34، للكشف عن أمراض العظام والعمود الفقرى، وإجراء التحاليل الطبية والأشعة الطبية بالمجان، ضمن مبادرة "صحتك مستقبل وطن"، ووقعت الكشف الطبي علي 300 حالة وإجراء تحاليل طبية وأشعة بالمجان، في مقر الأمانة.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز ساحل سليم، ندوة تثقيفية عن الحوادث الطبيعية وكيفية التعامل معها، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز، وتناولت الندوة الحوادث الطبيعية التى يمكن التعرض لها فى أى وقت وكيفية الإستعداد لها قبل الحدوث لتخفيف آثارها وتداعياتها.

كما نفذت أمانة المرأة بمركز أبو تيج، المسابقة الأدبية والفنية في الشعر والرسم وذلك لدعم المواهب الشابة، تحت عنوان "كيف تري مستقبلك"، حيث شارك فيها عدد كبير من الشباب من سن 13 إلى سنة 18 عام وكانت فرصة الفوز لأربعة فائزين عن طريق التقييم من اللجنة التي تم تشكيلها من داخل الإدارة التعليمية بأبوتيج من تخصصات اللغة العربية والتربية الفنية .

وفي محافظة أسوان

استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثانية لمسابقة "أوائل الطلبة"، بين مدارس المرحلة الإبتدائية، والتي شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب والطالبات، وأسفرت نتائج المسابقة كالأتي، فوز مدرسة عمر بن عبدالعزيز الإبتدائية بإدارة كوم أمبو التعليمية بالمركز الأول، وفوز مدرسة عمر وطنى بإدارة أسوان التعليمية بالمركز الثانى.

وفي محافظة الإسكندرية

أقامت أمانة قسم باب شرق، منفذ لبيع السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة ، تحت شعار "من أجل المواطن"، وذلك بشارع الزهور بالحضرة الجديدة، وشهد المنفذ إقبال كثيف من المواطنين علي المعروضات التي ضمنت السلع الغذائية الأساسية من الأرز والسكر والزيت والسمنة.

كما واصلت أمانة قسم الجمرك في تفعيل مُبادرة "شتاء دافئ"، وذلك بالوحدات الحزبية وحدة السيالة 1، ووحدة السيالة ٢ـ عملًا على مساعدة أهالي الدائرة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومواجهة برد الشتاء القارص، والتوزيع علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، والأولي بالرعاية.

كما نظمت أمانات الإعلام والمجالس المحلية، وقطاع الأعمال بقسم المنتزة ثالث، فاعلية توزيع وجبات ضمن مبادرة «افطار صائم» بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج المباركة.

كما نظمت أمانة قسم سيدي جابر، حملة مساعدة لأهالي دائرة سيدي جابر الأكثر احتياجًا، حيث تم توزيع شنط من المواد الغذائية التي تجاوزت الـ كيلو، وذلك مساهمة من الدائرة في مواجهة الغلاء وتخفيف أعباء المعيشة.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول فاعلية لمساعدة أهالي منطقة مساكن الحرية التابعة للقسم، وتم فيها توزيع شنط غذائية، كما نظمت أمانة العمال والفلاحين، بالقسم ندوة عن طرق الزراعة الحديثة بقرى النهضة، إلى جانب تكريم عمال شركة نهضة مصر بمنطقة المستعمرة، بالإضافة إلى تنظيم حملة لمعاونة رجال الصرف الصحي بمنطقه المستعمرة وتكريم العاملين من رجال الصرف بالعامرية.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة فاعلية ميدانية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وذلك بعدد من المحلات للموجودة بالدائرة.

كما نظمت أمانة العمل الجماهيري بقسم الرمل ثانِ، فاعلية حول ليلة الإسراء والمعراج، وبحضور عدد من أعضاء هيئة المكتب وذلك حرصًا من الأمانة على التواجد المستمر بين الأهالى في جميع المناسبات.

وفي محافظة الفيوم

استجابت أمانة الحزب بالمحافظة، لطلبات المواطنين المقدمة لرفع مقاسات المناطق المحرومة من الصرف بقرية جبلة مركز سنورس، جاء ذلك بعد لقاء أمانة الحزب مع عدد من المواطنين، لبحث طلباتهم، ووضع حلول لمشاكل المواطنين والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه أهالي المركز.

وفي محافظة سوهاج

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مرحلتها الثانية حيث تم تنفيذها للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 11314 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 1662 مدرسة بمراحل التعليم الثلاثة المختلفة "الإبتدائي والإعدادي والثانوي"، بواقع 7 طلاب لكل مدرسة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي، فوز مدرسة صفوه مصر الخاصة بإدارة البلينا التعليمية بالمركز الأول ومدرسة مجمع ادفا الصباحية بإدارة سوهاج التعليمية بالمركز الثاني بمرحلة التعليم الإبتدائي، كما نجحت مدرسة أحمد زويل الخاصة بإدارة أخميم التعليمية في اقتناص المركز الأول ومدرسة الشهيد محمد طلعت بإدارة ساقلته التعليمية بالفوز بالمركز الثاني بمرحلة التعليم الإعدادي، وفى إطار المنافسة بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة تمكنت مدرسة سيتي الخاصة بإدارة سوهاج التعليمية من الفور بالمركز الأول بجانب فوز مدرسة روافع العيساوية الثانوية بإدارة المنشاة التعليمية بالمركز الثاني.

وفي محافظة المنيا

نظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية البهنسا، وذلك تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، وتمكنت من الكشف علي 213 حالة، وعمل 15 نظارة طبية، وتحويل 8 حالات لإجراء عمليات علي نفقة الدولة، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.