شكرا لقرائتكم خبر عن نواب المحافظين يطالبون بحل مشكلات ترفيق المناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، أن المحافظة تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة وحل إشكاليات المناطق الصناعية في المحافظة، وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وتحدث نائب محافظ القليوبية، قائلا: "عندنا في القليوبية مناطق صناعية رسمية، مساحة 150 فدانا كاملة الترفيق، 98 قطعة 5 شاغرين جاري طرحهم، فيها جزء من التوسع، عندنا 16 فدان جارى طرحهم للتوسع فيهم ألف فرصة عمل، وهناك منطقة الصفا، أرض جميعة النصر، وقدرنا نقنن وضع عدد كبير من الصناعات هناك، وهناك المنطقة الرابعة العكرشة الصناعية، أكبر منطقة صناعية على مساحة 494 فدان، هي ملكية بالكامل خاصة، منهم 19 قيراط ولاية المحافظة، لكن صدر قرار جمهورى لها وأعطاها شرعية المناطق الصناعية، مما يساهم في تقنين الصناعات العشوائية".

وتابع: "عملنا حصر كامل، مكان قائم أكثر من 20 سنة كيان صناعي شديد التنظيم، المشكلة أنها تفتقر لجميع المرافق الأساسية، واشتغلنا مع هيئة التخطيط العمراني، وكانت تحتاج 4 مليار جنيه مرافق وشبكات بنية أساسية ومحطات معالجة وطرق، وحاليا في ظل الأسعار بنتكلم في 6 مليار جنيه، يبقي حيز التنفيذ مجرد التمويل متوفر تشتغل، وهى نموذج ناجح لكيان صناعي غير رسمي وتعطى نموذج لمنطقة صناعية متكاملة، والناس عندهم استعداد للتقنين، وفكرة يكون عندى تقنين أوضاع لكيانات صناعية مثل هذه المنطقة الموجودة من 20 سنة، فالمناطق غير الرسمية عكرشة وباسوس، تجربة ناجحة تحتاج فقط للتقنين، ومفيش مستثمر يقدر يطلع رخصة في شهر".

من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إلى أهمية حل إشكاليات المنطقة الصناعية في عكرشة، وتوفير المرافق والخدمات اللازمة، للحفاظ على هذه المنطقة الصناعية، وتابعت: "مياه الشرب في العكرشة تتباع في الجراكن، عملت منطقة صناعية من لاشيء، انت بس تدخلها مرافق وصرف صحي وغيرها وهتبقى معاك منطقة صناعية ناجحة".

واستطردت: "فى 2022 بسبب ظروف جائحة كورونا قام المحافظ بتخفيف أعباء على المستثمرين من خلال تقليل التكلفة مقابل تغيير الكيان القانوني من 50% إلى 10%، ونطلب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات تسهيلات، فيما يتعلق بإجراءات السحب وإعطاء المهل لمستثمرين غير جادين، ومبالغ رسوم استئناف الأعمال، وهناك احتياج كبير لتوفير أماكن وتخصيصها للصناعة".

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه سيتم عقد جلسة خاصة لمنطقة عكرشة بمحافظة القليوبية، بحضور كافة الجهات المعنية لوضع حلول نهائية لمشاكل المنطقة الصناعية هناك.

وأكد السجينى، على أهمية دعوة عدد من أصحاب المصانع هناك لاجتماع مع لجنة الإدارة المحلية، بحضور كافة مسؤلي الجهات المعنية، لبحث كافة الإشكاليات والحلول، ولفت إلى أنه سيكون هناك متابعة للجدول الزمنى فيما يخص المحافظات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، إن القيادة السياسية تحرص على تذليل العقبات التى تواجه الصناعة والاستثمار، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى وتبذل جهودا لحل المشاكل التى تواجه الصناعة وتطويرها في المحافظة.

وتابع نائب المحافظ: "محافظة الشرقية فيها مدينتين صناعيتين كبيرتين العاشر من رمضان وبلببس، تم عمل منطقتين في مركز بلببيس، منطقة بلبيس 216 مصنع ينتجوا، 172 فدانا المرافق وأصلة لكن جودة الخدمة من المرافق سيئة، فالمحافظة فيها 6 مناطق صناعية 2 معتمدين و4 غير معتمدة، أحل مشاكل صرف ومياه ازاي، عايزين حلول لتوصيل المرافق"، منتقدا بعض الإجراءات من هيئة التنمية الصناعية .

وأكد عدد من الحاضرين في الجلسة، أن صندوق دعم ترفيق الصناعة لا يتم استغلاله ولا توجد أى استفادة منه.