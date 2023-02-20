ألمانيا تكشف موعد جاهزية أول شحنة من "ليوبارد 1"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن أول شحنة من دبابات "ليوبارد 1" ستكون جاهزة ما بين شهري مايو ويونيو المقبلين.

وكانت الحكومة الألمانية وافقت في وقت سابق على تسليم أوكرانيا 88 دبابة من طراز "ليوبارد 1".

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وقالت مجلة بوليتيكو قولها، إن ألمانيا منحت موافقتها على خطط صانع الأسلحة الألماني راينميتال (Rheinmetall) لبيع العشرات من دبابات ليوبارد القديمة إلى كييف بمجرد إصلاحها، بتكلفة إجمالية قُدّرت بأكثر من 100 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تشير إلى "انعكاس سياسة برلين بشأن إرسال الدبابات لأوكرانيا، ولكنها قد تخلق

مشكلات لأن دبابات ليوبارد 1 لم تعد تنتج، كما أن مواصفاتها مختلفة عن ليوبارد 2 الأحدث.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية تخطط لإعادة شراء 15 دبابة من طراز فلاكبانزر جيباد كانت باعتها إلى قطر، ولكنها قد تواجه أيضاً بعض المشكلات، حيث يتم تصنيع ذخيرة لهذه الدبابات في سويسرا التي رفضت حتى الآن الموافقة على إعادة تصديرها لأوكرانيا على أساس أنها تنتهك حيادها.