تركيا تكشف حقيقة المُشاركة في العقوبات ضد روسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حقيقة المُشاركة في العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا "عاصمتها موسكو"، وذلك بسبب غزوها لأوكرانيا.

ووفقًا لـ "نوفوستي" الروسية، أوضح أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن أنقرة لن تُشارك في العقوبات الغربية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة.

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وأشار أوغلو، إلى أن أنقرة لا تلتف على العقوبات المفروضة ضد روسيا، كما لن تسمح للدول الأخرى بالالتفاف عليها أيضًا.

وتابع أوغلو: "أوضحنا منذ البداية، لم ولن نسمح بالالتفاف على العقوبات الغربية ضد روسيا، وذلك حين

زار نائب رئيس وزارة المالية الأمريكية تركيا وأجرى محادثات مع الوزارات ذات الصلة في أنقرة، كما أننا نتلقى المعلومات اللازمة من الاتحاد الأوروبي بشكل دوري، ونأخذ جميع النقاط التي يتم تزويدنا بها بالاعتبار خلال اجتماعات مجلس الوزراء".

وفي ذات السياق، صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في وقت سابق، بأن مُشاركة تركيا في العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، ستُؤثر بشكل سلبي على أنقرة.