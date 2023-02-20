تصريحات نارية من أردوغان حول تداعيات زلزال تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أثار زلزال تركيا المُدمر الكثير من التساؤلات حول الفساد وعمليات الاحتيال في قطاع البناء، وتسامح الحكومة مع تشييد منازل غير آمنة، وأوقع آلاف القتلى، وفي هذا السياق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقديم الدعم الكامل لجميع المنكوبين من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

ووفقًا لـ "سكاي نيوز"، قال أردوغان "نحن على وشك الانتهاء من عمليات تقييم الأضرار في المناطق المنكوبة بالزلزال، وسنقوم بإعادة الإعمار في جميع المناطق المُتضررة من الزلزال".

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وأكد الرئيس التركي، تسجيل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية مُنذ وقوع الزلزال، وأن جميع مراحل البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض قيد الانتهاء، وتم إخلاء المباني وإجراء تقييم كامل للمباني المُتضررة بشكل كبير ومتوسط، وعدد الضحايا بلغ 41156 حتى

الآن، والأعداد الحقيقية والنهائية ستكون بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.



وأضاف: العاملون في القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني يعملون من أجل إزالة الأنقاض، وتم توزيع 3 ملايين بطانية وهناك 180 ألف خيمة بالإضافة إلى البيوت الجاهزة، وسنقوم بإعادة الإعمار من الصفر، ونحن نعد بأننا نمتلك الطاقات والإمكانيات الكاملة، ولن نترك أي مواطن دون تقديم الدعم له وإعادة حياته كما كانت قبل الزلزال.

وتابع أردوغان، "في المرحلة الأولى سنستحدث 100 ألف منزل جاهز وسنزيد هذا العدد لاحقًا.