موعد استلام وظائف وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الإثنين، عن بدء عمليات التوظيف بعد اكتمال عمليات الفرز

النهائي من قبل اللجان المختصة للمقبولين من الجنسين الذين تنافسوا على الوظائف، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات "جوجل" بالسعودية، خلال الساعات الماضية.

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وظائف وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية

وكانت قد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن طرح وظائف:"دعاة وداعيات - مراقبين ومراقبات - حراس وحارسات أمن"، للفروع التالية: "الحدود الشمالية - نجران - عسير - الجوف - الباحة - تبوك - جازان".

موعد التواصل مع المرشحين على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنها اعتبارًا من اليوم الإثنين، سيتم التواصل مع المرشحين عبر هواتفهم لاستكمال مسوغات التعيين لـ 2775 في الفروع الـ7 والمباشرة للعمل على نظام العقود.

موعد استلام وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

أشارت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى أنه سيتم البدء خلال شهر شعبان للعام الحالي 1444هـ، بتعيين كافة المقبولين في بقية الفروع بعد اكتمال عمليات الفرز

النهائي من قبل اللجان المختصة والبالغ عددهم 4225.

رواتب وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية، أن الوظائف المتاحة هي (إمام، مؤذن)، برواتب مختلفة جاءت كالتالي:

- راتب شهري لحاملي الشهادة الجامعية 6,000 ريال.

- راتب شهري لحامل شهادة الثانوية 4,500 ريال.

- نظام المكافآت.

شروط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- لا يقل العمل عن 18 سنة.

- حسن السيرة والسلوك.

- اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

- لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

- لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).