روسيا تكشف كواليس زيارة الرئيس الأمريكي لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضمانات على سلامته قبل زيارته لأوكرانيا، دون أن يُحدد من أعطى هذه الضمانات، هكذا صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.

ووفقًا لـ "تاس" الروسية، كتب مدفيديف في قناته على "تيليجرام": "بعد أن تلقى بايدن في السابق ضمانات بسلامته، ذهب أخيرًا إلى كييف، ووعد بالكثير من الأسلحة وأقسم بالولاء لنظام النازيين الجدد، وتبادلوا التأكيدات بحلول النصر بفضل الأسلحة الجديدة والشعب الشجاع".

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وأشار مدفيديف، إلى أن الدول الغربية تُزود كييف بالأسلحة "بشكل مُنتظم

تمامًا، وبكميات ضخمة، تسمح للمجمع الصناعي العسكري لدول الناتو بكسب المال وسرقة الأسلحة لبيعها للإرهابيين في جميع أنحاء العالم".

وفي يوم الاثنين 20 فبراير، زار الرئيس الأمريكي كييف، للقاء نظيره الأوكراني والتعبير عن دعمه لأوكرانيا.

كما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن البيت الأبيض، اتصلت واشنطن، قبل وقت قصير من زيارة بايدن لأوكرانيا، بموسكو "لتجنب وقوع حوادث".