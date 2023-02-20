ياسر رشاد - القاهرة - يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن طيران ناس، بعدما أعلن عن فتح باب القبول للدفعة الثانية من برنامج المضيفات الجويات السعوديات.

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وظائف طيران ناس

ويأتي برنامج المضيفات الجويات السعوديات في إطار برنامج طيران ناس لتوطين الوظائف، والذي يهدف إلى استقطاب نحو 300 مضيف ومضيفة سعودية خلال عامين، بحسب ما أعلنت الشركة.

ودشنت طيران ناس، المملوكة جزئيًا لشركة الاستثمار التي يملكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في 2007 بأسطول كله من طائرات إيرباص، وتتخذ من العاصمة الرياض مقرًا لها.

ويضم أسطول طيران ناس 30 طائرة من طراز إيرباص A320 ويشغّل أكثر من 1200 رحلة أسبوعياً، ويصل طيران

ناس إلى أكثر من 17 وجهة داخلية و53 وجهة دولية.

شروط التقديم على وظائف شركة طيران ناس

- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

- لا يُشترط وجود خبرة سابقة (يفضّل وجود خبرة في خدمات الطيران).

- تناسب الوزن مع الطول (للنساء: ألا يقل الطول عن 160 سم، للرجال: ألا يقل الطول عن 168سم).

- القدرة على السباحة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

رابط التقديم على وظائف شركة طيران ناس

ويمكنك التقديم على وظائف طيران ناس من خلال الرابط التالي: (اضغط هنــــــــــــــــــــــا).