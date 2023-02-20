رئيس "واس": التطور الإعلامى يفرض تغيير الصورة السلبية عن وكالات الأنباء

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران تعاظم دور وكالات الأنباء فى المستقبل بالنظر إلى التطور التقني الذي تشهده وسائل الإعلام في الوقت الحالي، وهو ما استشعرته وواكبته وكالات الأنباء.

وقال خلال مشاركته في جلسة بعنوان " وكالات الأنباء بين كان وسنكون"، ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته الثانية المقام في الرياض، " إن تغيير الصورة الذهنية السلبية للوكالات، يعد من ضمن الأهداف التي يجب أن تعمل عليها الوكالات بسبب السرعة الهائلة التي يعيشها الإعلام حاليا من خلال توطيد العلاقات مع وسائل الإعلام الأخرى" .

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وشدد الدكتور آل عقران على أن وكالات الانباء تعد المصدر الرئيسى للأخبار ، ومن خلالها يتم بث الأخبار بطرق مختلفة لافتا الانتباه إلى أن لدى وكالات الأنباء الإخبارية الفرصة الكبيرة في المستقبل للوصول إلى الأهداف الموضوعه بفضل الانتشار الجغرافي، فضلا عن القوالب الصحفية، مشددًا على أن حقوق الملكية تعد ضمن التحديات التي تواجه الوكالات.

من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في كالة الأنباء الإماراتية، عبدالله عبدالكريم أن الأزمات والشائعات أسهمت في استعادة وكالات الأنباء الإخبارية لمكانتها الطبيعية، وهو ما يفرض عليها تحديد أهدافها المستقبلية التي من شأنها الوصول إلى الأهداف الموضوعة.

وأكد أن وكالات الأنباء استطاعت في الآونة الأخيرة أن تطوع التكنلوجيا لصالحها وأن تواكب معها المتغيرات السريعة التي يعيشها الإعلام في السنوات القليلة الماضية. مبينًا أن وكالة الانباء الإماراتية سعت من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى توطيد علاقتها مع كبرى المؤسسات الإعلامية الإقليمية والعالمية. إضافة إلى التحول

الرقمي الذي تشهده الوكالة في الوقت الحالي.

وأشارت رئيس تحرير صحيفة ديلي تريبون فيرجن آجتي إلى بدء وكالات الانباء تقديم خدمات اخبارية مميزة، مشددة على أنه من المهم التعامل مع الوفرة من الصحفيين التي يجب أن يواكبها حجم كبير من الابتكار، وأضافت أن الأخبار تعد خدمة وليست منتجًا، إضافة إلى أن وكالات الانباء عليها مسؤولية كبيرة من خلال مواجهة الاخبار المزيفة التي باتت تنتشر بشكل كبير مع أهمية تطوير المحتوى الاخباري لوكالات الأنباء.

بدوره أفاد مدير التعاون الدولي في وكالة سبوتنيك فيسلي بوسهكوف، أن المواد الإعلامية لها العديد العديد من الأشكال المختلفة التي من خلالها تعمل وكالات الأنباء الإخبارية في صياغة هذه المواد بكل موثوقية حتى تصل إلى الجمهور بعيدًا عن التزييف والشائعات.

وقال " إن المجتمع يهتم كثيرًا بالأخبار المختلفة والمتنوعة ووكالات الأنباء استطاعت اليوم أن تواكب كل هذه المتغيرات وتلبي معها حاجة المجتمع لمتابعة الأخبار وكل جديد. وشدد على أنه يجب أن تعمل الوكالات ضمن شبكة اخبارية كبيرة توفر معها سلسلة احترافية وذات موثوقية لصناعة المادة الخبرية" .