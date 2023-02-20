السعودية تبدأ توطين الصناعات الدفاعية بمجمع للأنظمة الأرضية في الخرج

أعلنت شركة SAMI، الشريك الوطني الرائد في قطاع الصناعات الدفاعية والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية في منطقة الرياض بمدينة الخرج، الذي يهدف إلى توطين الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المحلية في مجال هندسة وتصميم الأنظمة الأرضية بالإضافة إلى اختبار وتأهيل النظم وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة والدعم اللوجيستي المتكامل، وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي يقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعلى هامش إطلاق المجمع تم توقيع اتفاقية مع شركة غفري أسوشيتس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، فيما مثّل شركة غفري أسوشيتس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة يوسف غفري. وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها على تصميم المجمع المخصص لتصنيع العربات المدرعة ودمج ومواءمة الأنظمة الأرضية المتقدمة وتصنيع وتجميع واختبار وصيانة الأنظمة الأرضية، ما يؤدي إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI: إن الاتفاقية ستفتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، مضيفاً أن هذه المشاركة تأتي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية من القيادة الحكيمة، نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية الدفاعية الوطنية، والسعي إلى دعم توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، ليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل للسعوديين، وتعظيم إسهاماته في الاقتصاد الوطني".

يشار إلى أن معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" هو أكبر معرض دفاعي متخصص في العالم في قطاع الصناعات الدفاعية، إضافة إلى كونه منصة دولية لعقد الشراكات الإستراتيجية بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم، وشهد منذ انطلاقته قبل 30 عاماً تطوراً كبيراً في حجم الصفقات وأعداد الشركات العارضة.