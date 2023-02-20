شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثنائي بين ليفربول والسيتي على ضم نجم تشيلسي فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود رغبة قوية من مسئولي ليفربول للتعاقد مع النجم الإنجليزي ماسون ماونت، نجم وسط تشيلسي، والذي أقترب بشدة من الرحيل عن صفوف البلوز بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت التقارير أن مسئولي الليفر غير مقتنعين بدور النجم البرازيلي أرثر مع الفريق، حيث يفضلون رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري، لعدم تقديمه للإضافة مع الفريق، فى المقبل يري الريدز أن صفقة ماونت البديل الأنسب للاعب، فى ظل موقف تشيلسي المنفتح لبيع اللاعب.

وأصبح ماونت ضمن قائمة اللاعبين، الذين من المتوقع رحيلهم عن البلوز بنهاية الموسم الجاري، بعد التعاقد مع عدد كبير من لاعبي خط الوسط المهاجم، فى المريكاتو الشتوي المنقضي، وعدم حاجة الفريق اللندني لجهوده.



السيتي يدخل الصراع لهذا السبب!

ويلقي اللاعب قبولا آخر من مسئولي السيتي، والذين يرون التعاقد مع اللاعب بمثابة بوابة النجاة، تحسبا لرحيل النجم البرتغالي برناندو سيلفا فى الصيف، والذي أكد فى أكثر من مناسبة رغبته فى الرحيل إلى برشلونة.



موقف ماونت من العروض المقدمة له

ومن جانبه، يفضل ماونت البقاء فى الدوري الإنجليزي، وعدم الرحيل إلى أيا من الدوريات الآخري، مما يحصر الصراع على اللاعب بين أندية ليفربول والسيتي حتى هذه اللحظة، على أمل أن يقوم أحد الفريقين بخطف اللاعب فى الصيف المقبل.