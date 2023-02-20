انت الان تتابع خبر قبل لقاء الغد.. كلوب: بعض لاعبي الريال يعتقدون ان دوري الأبطال ملك لهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول على ملعب أنفيلد، غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "بعض لاعبي ريال مدريد فازوا بالبطولة خمس مرات، ربما يعتقدون أنها مِلكُ لهم، لكن سنحاول الحصول عليها".



وأضاف المدرب الألماني: "نحن نعمل دوما بجد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لدرجة أنني أعتقد حقا أنه يجب أن نعتز بهذه اللحظات، ستكون مباراة خاصة أنهم شاهدونا في حالة أفضل في آخر مباراتين ونتطلع للمزيد من الأشياء".

وواصل: "أتوقع أن ملعب أنفيلد سيكون ممتلئا والعديد من الجماهير تقف على أقدامها، لنذهب معا مرة أخرى".

وأتم كلوب: "لقد أصبحنا نلعب كفريق مرة أخرى ولكن لا يزال يتعين علينا إثبات هذه النقطة ونحتاج إلى نتائج هذا دون أدنى شك، لقد كنا في موقف مشابه بعد كأس العالم مباشرة، حيث حققنا انتصارين لكن الآن الأمر يبدو مُختلفا تماما".

وعن ميزات ريال مدريد أوضح: "إنهم لا يفقدون الثقة في ثانية واحدة، إنهم حاضرون بشكل دائم يُمكنك أن تتعلم منهم".

وواصل: "ريال مدريد أحد أكبر وأنجح الأندية في العالم، يتمتعون بخبرة فائقة، لعبنا معهم النهائي في باريس ولم نشاهده حتى نهاية هذا الأسبوع".

وختم كلوب: "لعبنا مباراة جيدة بنهائي باريس وكان بإمكاننا الفوز، لكنهم سجلوا هدفا حاسما لم نستطع أن نفعل ذلك".

