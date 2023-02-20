انت الان تتابع خبر المندلاوي: الموازنة ستصل مجلس النواب الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المندلاوي اكد ان مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل"، موضحا انه جاء ذلك بعد اتصال هاتفي اجراه مع وزير المالية طيف سامي ".وأضاف: "أكد المندلاوي على أهمية وصول مشروع قانون الموازنة قريباً إلى المجلس والبدأ بمناقشة بنودها و اجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية ، بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي، لا سيما دعم الطبقات والشرائح الفقيرة وضمان استمرارية توفير المواد الاساسية من خلال السلة الغذائية، وكذلك تأمين رواتب الموظفين والتخصيصات المالية اللازمة للتعيينات الجديدة".