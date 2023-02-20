شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: رصد التحديات والإشكاليات نواة لتذليل العقبات والنهوض بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تشكيل لجنة التحديات التي تواجه الصناعة، وقال إنها نواة حقيقية لتذليل مشكلات الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وقال السجيني، إن تشكيل لجنة التحديات لوضع تصور شامل لأهم التحديات التى تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر فى صورة حزمة قرارات من الحكومة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب إزالة العراقيل التي تواجه الصناعة والاستثمارات بما يحقق المصلحة العليا للدولة.

وتحدث السجيني، عن أهمية تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة وحل مشكلات تعقيد إجراءات التراخيص، وعن المعاناة في إصدار الرخصة وإطالة الوقت والإجراءات، مشددا على ضرورة تيسير الإجراءات، لتذليل العقبات وحل الإشكاليات لدعم الصناعة والنهوض بها.

وطالب السجيني، وزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة بـ74 منطقة صناعية رسمية في المحافظات المختلفة، وحصر عدد المناطق الصناعية غير الرسمية.