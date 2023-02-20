شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توافق على تعديل قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخرى الفقي، على مشروع مقدم من النائب هشام هلال بشأن تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج.

ووفقا للمشروع الجديد بعد الموافقة عليه داخل اللجنة، تكون مدة التسجيل 6 أشهر للحصول علي سيارة، كما أن هناك مدة تصل لخمس سنوات يستطيع فيها المواطن شراء السيارة ودخولها كما أنه ينبغي ألا يمر 3 سنوات علي موديل السيارة عند الافراج الجمركى عنها.

وكان الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أنه يوافق علي وجود تخفيض 50% زيادة لجميع المصريين بالخارج بما فيهم المصريين الموجودين في أوروبا والذين يتمتعون بزيرو جمارك.

كما اقترح محسب أن يكون هناك حظر علي بيع السيارة لمدة عامين وهذا لكى نفرق بين المواطن الذي يحصل علي سيارة خاصة وبين التاجر.