شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": قانون حق الامتياز هام للغاية لتحقيق التنمية الصناعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد بهاء شلبي مقدم مشروع قانون حق الامتياز التجارى، أننا في مصر نحتاج إلي التنمية الصناعية، وهناك بعض الصناعات مثل الفرنشياز لن تكبد الدولة أموالا لكنها تساعد بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بشأن تنظيم حق الامتياز التجارى.

أضاف شلبي: نحتاج لتشريع يحمى ويضع ضوابط وفي نفس الوقت يحافظ للمستثمر على حقوقه والأموال التى يضخها في هذا القطاع، لافتا إلى أنه لوحظ في البيئة الاقتصادية في مصر أن هناك أموال لكن يلجأ أصحابها لايداعها في البنوك، حيث لا توجد طرق بالنسبة لهم للاستثمار فيها.

أضاف شلبي، أننا قبل أن نخرج بالقانون إلى النور، قررنا استضافة ممثلين من مجتمع الأعمال لأن القانون مرتبط به وفضلنا أن نستمع للآراء المختلفة.

ولفت إلي أن الفرنشياز ليس مجرد طعام وشراب، ولكن هناك صناعات كثير يستطيع أن يقوم بها الفرنشياز.