شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة الشيوخ " تفتح ملف الترويج السياحي لرشيد وتوصي بزيارة ميدانية للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، بتنظيم زيارة ميدانية إلي مدينة رشيد، في ضوء مناقشتها للاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن الترويج السياحي لهذة المدينة وتحويلها إلى متحف مفتوح، في وجود ممثلي المجلس الأعلي للأثار ووزارة السياحة.

وقال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس اللجنة، إن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم وجود رؤيه متكاملة للجذب السياحي في مدينة رشيد، رغم اعتراف وزارة الاثار بأهميتها، مما يتطلب سرعه التعامل مع هذا الملق وتضافر الجهود بين أجهزه الدوله المعنية.

واقترح مسلم، تنظيم زيارة ميدانية تضم ممثلي المجلس الأعلي للاثار وهيئة تنشيط السياحة ونائب وزير السياحة للوقوف علي كافة المعوقات لتنفيذ هذا المشروع السياحي الثقافي ، لاسيما لما للمدينة من قيمة أثرية، وأيضا قربها من محافظة الاسكندرية.

يأتي ذلك بعد استعراض النائبة هبة شاروبيم لمقترحها بتحويل مدينة رشيد لمتحف مفتوح لاسيما والمقومات الاثرية التي تمتلكها، وتحظي باهتمام عالمي لاسيما علي الجانب الفرنسي.

وشدد النائب طارق تهامي، علي أهمية تقديم الحكومة دراسة جدوي حول مشروع إحياء مدينة رشيد سياحيا مع العمل علي تكثيف رحلات اليوم الواحد إليها وربط زائر رشيد بمكتبة الاسكندرية.

من جانبها اقترحت النائبة ناديه مبروك، بأهمية وضع مدينة رشيد علي قائمة سياحة "اليوم الواحد"، والتي من شأنها التشجيع وخلق الرغبة لدي صناع السياحة في اقامة الفنادق اللازمة.

وشددت النائبة سهير عبد السلام، علي ضرورة تشكيل لجنة حكومية متكاملة لاستعراض كافة الاشكاليات نحو عدم تسويق" رشيد " كمدينة سياحية، لافته إلي أهمية العمل علي خلق صناعات سياحية مكملة لزيارة المناطق الاثرية مع إقامة عروض فنية تعبر عن المنطقة.